«Tra Palermo e Savoia c’è differenza, i rosa hanno una buona marcia in più rispetto alla squadra campana. Il Savoia lo facevo ai playoff, non me l’aspettavo vicino al Palermo, assolutamente. Noi tra tre domeniche giocheremo contro i bianconeri qui a Roccella, ma ripeto non mi aspetto il Savoia avesse questa marcia». Queste le parole del presidente del Roccella, Maurizio Misiti, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito al duello con il Savoia.