«Alla fine la spunterà il Palermo secondo me, anche se non deve sbagliare più. Ovviamente può sbagliare anche il Savoia, già domenica i rosa potrebbero allungare e andare a 6 punti sulla squadra campana, però ripeto alla lunga la spunterà il Palermo». Queste le parole del presidente del Roccella, Maurizio Misiti, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito al duello tra Palermo e Savoia.