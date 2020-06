Il tecnico dell’FC Messina Ernesto Gabriele, è stato intervistato da La Gazzetta del Sud. Di seguito alcune sue parole: «Non sappiamo in che campionato giocheremo il prossimo anno, al momento siamo in Serie D, ma siamo pronti anche in caso di ripescaggio in Lega Pro. In ogni caso la squadra è già competitiva e i calciatori si sono trovati bene, per questo in molti hanno chiesto la riconferma. Con la società e con il presidente Arena c’è grande sintonia. Parliamo continuamente di futuro».