L’Fc Messina è molto vicino a mettere a segno un colpo a centrocampo. Stando a quanto riferito da “Messinasportiva.it”, il direttore generale Marco Rizzieri si è assicurato infatti la firma del centrocampista Antonio Cristian Agnelli, che dovrebbe essere ufficializzato dal club nelle prossime ore.

Il calciatore vanta una lunga carriera tra serie B e C, avendo militato nel Lecce, Verona, Catanzaro, Juve Stabia, Salernitana, Benevento, Sorrento, Lecce, Foggia, Barletta, Spal e poi per sette stagioni consecutive di nuovo nel Foggia, la squadra della sua città, con cui è arrivato dalla D alla Serie B, divenendo un autentico simbolo.





Agnelli era svincolato dopo l’ultima esperienza alla Pergolettese, in Lega Pro (25 presenze e due reti). Per lui in carriera ben diciassette stagioni tra i professionisti, mentre tra i Dilettanti era sceso appunto soltanto a Foggia.