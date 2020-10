Ernesto Gabriele potrebbe lasciare ben presto l’Fc Messina, nonostante i buoni risultati ottenuti sulla panchina peloritana.

Infatti secondo quanto riporta “Messinasportiva.it”, l’allenatore potrebbe pagare il nervosismo e lo scollamento del gruppo, che ha portato a qualche passo falso di troppo.





In tre i possibili sostituti, ovvero Marco Sesia, ex allenatore della Primavera del Torino. Oltre lui si fanno largo anche i nomi di Antonino Asta, ex centrocampista del Palermo e Pino Rigoli, ex tecnico di Catania e Sicula Leonzio.