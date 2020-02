Intervenuto ai microfoni di “Oplontini.com”, il tecnico dell’FC Messina Ernesto Gabriele, ha parlato della prossima sfida contro il Savoia ritornando inoltre sui possibili errori arbitrali di Palermo. Ecco qui di seguito le sue parole:

Nella gara con il Palermo, lei si è lamentato di alcuni errori arbitrali…

«In quel momento in sala stampa ero molto nervoso alla fine della partita e credo che sia stato proprio il nervosismo a rendermi cosi impulsivo e dire quindi quelle cose. Non credo che gli arbitri siano in malafede perché gli errori possono capitare. Non volevo parlare male né degli arbitri né del Palermo».

Lei ritiene che la lotta al vertice sia già conclusa oppure il Savoia può ancora dire la sua?

«Sarebbe un’eresia dire che il Palermo non ha un buon margine di vantaggio. Nonostante ciò, però, il Savoia è una grandissima squadra e se non avesse trovato il Palermo avrebbe di sicuro vinto il campionato. Credo che il Savoia sta pagando l’inizio di campionato che non è stato tutto rose e fiori, mentre il Palermo ha messo tanto fieno in cascina nel girone di andata».