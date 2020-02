Il Palermo è al lavoro per ottenere l’autorizzazione definitiva da parte dell’esercito per l’uso esclusivo dell’impianto militare di Boccadifalco. Stando a quanto si legge nell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, ieri mattina c’è stato un nuovo incontro tra il Palermo e l’Esercito (proprietario dell’impianto) per un punto in vista della stipula della convenzione per l’uso in pianta stabile del “Tenente Onorato”. Le parti si aggiorneranno la prossima settimana.