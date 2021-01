Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Fc Messina ha reso noto che due componenti del gruppo squadra sono risultati positivi al Coronavirus. Ecco il comunicato:

“Giro di tamponi negativo per il resto del gruppo. Ripresi gli allenamenti al Despar Stadium.





FC Messina comunica di aver accertato due casi di positività al COVID-19 all’intero del gruppo squadra.

A seguito di sintomi riconducibili al COVID-19, nella giornata di oggi lo staff sanitario del club giallorosso rappresentato dal dott. Francesco Mento, ha accertato due casi di positività all’interno del gruppo peloritano, immediatamente isolati nei rispettivi domicili.

In data odierna il resto del gruppo, tra cui dirigenti, staff e calciatori, è stato sottoposto a tampone molecolare, risultando negativo in ogni sua componente.

Ripresi per tanto gli allenamenti al Despar Stadium in vista del match di domenica ad Acireale”.