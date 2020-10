Questo il comunicato del club giallorosso: “Agnelli è giallorosso. Domani la presentazione di Barcos al Giovanni Celeste. Domenica live streaming da Rende.

Il Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà il calciatore Cristian Agnelli al club giallorosso sino al termine della stagione 2021/2022.





Botto di fine mercato firmato dagli uomini-mercato giallorossi, nella giornata di oggi Cristian Agnelli si lega al FC Messina con accordo in scadenza a giugno 2022.

Centrocampista che non ha bisogno di presentazioni, visti i recenti trascorsi nelle categorie professionistiche, il play natio di Foggia si confronta per la seconda volta con la Serie D.

Agnelli, nato il 23 settembre 1985, è un simbolo del calcio foggiano: ha vestito la maglia rossonera in quattro categorie diverse, in una militanza che lo ha visto tra i protagonisti della scalata dalla D alla B. In serie cadetta può vantare ben 100 presenze, collezionate con le maglie di Verona, Lecce, Catanzaro e Foggia appunto. Oltre 250 i gettoni in terza serie, con esperienze tra le fila di Salernitana, Benevento, Spal, Sorrento, Juve Stabia, fino ad arrivare alla scorsa stagione vissuta in maglia Pergolettese, chiusa a 25 presenze e 2 reti.

Il calciatore ha svolto l’allenamento di oggi al Despar Stadium, prendendo conoscenza con il gruppo di mister Rigoli ed è a disposizione per la gara di domenica contro il Rende, match che verrà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club: Football Club Messina”.