“L’Atletico Terme Fiuggi fa sul serio. Il club rossoblù ha infatti centrato un vero e proprio colpo da 90 assicurandosi la firma di Pietro Balistreri.

I tifosi fiuggini sono così pronti a sognare grazie ai gol di quello che negli anni si è confermato come un attaccante micidiale in area di rigore, classe 1986, e che vanta 2 presenze in Serie A con la maglia del Palermo oltre a diverse esperienze in Serie C.





Un acquisto di grande livello centrato grazie al lavoro e al gioco di squadra del patron Mario Ciaccia e del presidente Davide Ciaccia, assieme al direttore sportivo Maurizio Manfra e a mister Beppe Incocciati. Dopo Melara, l’Atletico Terme Fiuggi si regala l’ennesimo colpo di mercato dimostrando di volersi prendere le luci del palcoscenico in una stagione che già si preannuncia davvero importante”.

Questo il comunicato ufficiale del club.