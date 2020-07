«Che dire, la decisione di Sciotto divide ancor di più la città. Gli avevo proposto di sederci attorno a un tavolo per parlare di un solo Messina, ha preferito andare avanti con un imprenditore di un’altra regione. Non cambia niente per noi: le ambizioni sono quelle di portare in alto il calcio messinese e le nostre azioni non fanno altro che confermare i nostri propositi». Secondo quanto riporta la “Gazzetta del Sud”, queste sono le parole del presidente dell’Fc Messina, Rocco Arena, intervenuto sulla decisione di Sciotto, patron dell’Acr Messina, di cedere una parte delle quote all’imprenditore salernitano Del Regno.