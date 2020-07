Secondo quanto annunciato dalla società americana di biotecnologia Moderna che sta testando uno dei 23 vaccini sottoposti a trial clinici nel mondo, in Usa sono pronti ai test su vasta scala per il vaccino anti Coronavirus. Per la fase tre dei test i ricercatori intendono ‘arruolare’ 30mila adulti, tra cui persone che vivono in condizioni ad alto rischio contagio. Lo studio sara’ condotto in 87 diversi luoghi degli Stati Uniti.