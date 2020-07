«In Eccellenza vogliamo disputare un torneo di vertice, ma vogliamo fare bene anche in caso di serie D. Ciccio sarebbe un lusso per l’Eccellenza, ma è anche un ottimo allenatore per la serie D. Non scordiamoci che l’anno scorso è stato accostato al Palermo. E inoltre aveva ricevuto proposte da altri club, che lui ha rifiutato ritenendo che fosse meglio l’Eccellenza ad Agrigento che la serie D altrove. Quindi gli diamo il benvenuto». Intervenuto in conferenza stampa, queste le parole del vicepresidente dell’Akragas, Giovanni Castronovo sugli obiettivi del club.