Mercato in fibrillazione in casa Fc Messina, dove il Presidente Rocco Arena sembra avere tutte le intenzioni di allestire una rosa in grado di puntare alla promozione tra i professionisti. Ai microfoni de “La Gazzetta del Sud” il presidente dell’Fc Messina, Rocco Arena parla così:

«Sto lavorando per fare un acquisto di altra categoria, sto pensando ad un attaccante ex Real Madrid B che ha esordito anche in prima squadra. Un profilo giovane, è sotto contratto e non sarà semplice ma ci proveremo».