«Quando c’ero io mi disse che arrivava da un Mondiale nel 1982 durante il quale non aveva fatto quello che doveva. Per il Mondiale del 1986 invece ci disse che lo avrebbe vinto e durante gli allenamenti con il Napoli si vedeva che si stava già preparando per quella competizione.

Un ricordo? Quando scendevamo in campo lui era sempre l’ultimo perché aspettava tutti i suoi compagni per darci il cinque e diceva ‘Vamos a ganar’. La cosa bella erano le espressioni degli avversari».





Queste le parole dell’ex giocatore del Palermo ed ex compagno di Maradona nel Napoli, Massimiliano Favo, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito alla morte di Diego Armando Maradona.