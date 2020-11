“La Paganese è una squadra storica di questa categoria nonostante il calcio sia cambiato a livello d’introiti, è una società che è sempre riuscita a barcamenarsi bene in questa categoria. Il presidente Raffaele Trapani personaggio altrettanto storico del calcio a Pagani ha perso ultimamente un po’ di consistenza economica a tal punto che ha chiesto aiuto all’imprenditoria locale. Gli è passata un po’ di voglia dopo aver vinto diverse volte il campionato di serie D. Da qualche tempo è costretto a vendere i migliori per andare avanti e questo è un modo di fare che ho vissuto io sulla mia pelle nella mia recente esperienza sulla panchina campana. Cerca sempre di lavorare con dei prestiti e alla ricerca di talenti dai campionati minori. Questa politica gli permette però di tenere i conti in ordine.

Domenica per il Palermo è una partita da prendere con le molle, ultimamente la Paganese ha fatto dei risultati importanti e probabilmente fanno più fatica in casa che fuori casa. Hanno recuperato Cesaretti che è un giocatore importante, che avevo anch’io, un attaccante di grossa caratura per la categoria. Inoltre nelle loro fila hanno un 41enne pimpante come Scarpa che ha qualità tecniche che rappresentano un lusso per la serie C.Ho avuto modo di vedere il Palermo nel derby con il Catania e devo dire che quella prestazione ha dato ai ragazzi di Boscaglia un impulso notevole, tutti li davano per spacciati, invece alla fine hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato. Le insidie domenica per il Palermo sono quelle di affrontare una squadra che non ha niente da perdere con uno spirito propositivo in trasferta che in passato gli ha consentito di conseguire risultati importanti, giocando con spensieratezza.





Il Palermo non deve perdere il suo entusiasmo portando subito la gara a suo piacimento e non dare spazio alla Paganese di galvanizzarsi altrimenti diventa difficile da gestire. La squadra campana non ha nulla da perdere per loro perdere al Barbera ci può stare e credo che lo abbiano messo in preventivo.Per i rosanero quella situazione di classifica è solo di passaggio perchè deve recuperare gare e perchè la qualità dei giocatori che possiede sicuramente porteranno la squadra nelle posizioni di vertice.Giocare a porte chiuse favorisce i giocatori che oltre alla qualità, riescono a darsi delle motivazioni al loro interno per esempio uno come Gattuso da calciatore non aveva bisogno della spinta del pubblico invece uno come Pirlo aveva bisogno della carica di adrenalina che dà la presenza del pubblico». Queste le parole dell’ex capitano del Palermo, Massimiliano Favo, rilasciate ai microfoni di “Sport19.it” in merito alla Paganese.