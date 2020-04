“Vaccino a gennaio? Vogliamo procedere velocemente ma vogliamo assicurarci che sia sicuro ed efficace. Penso che sia fattibile se le cose vanno nel verso giusto. La strada, ha spiegato, è assumersi il rischio di cominciare la produzione con le società coinvolte presumendo che funzioni e, in tal caso, aumentarla”. Queste le parole di Anthony Fauci, autorevole virologo della Task Force Usa, riportate dal “Corriere dello Sport” in merito al vaccino per il Coronavirus.