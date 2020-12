Dovremo aspettare quasi un anno prima di vedere uno stadio o un palazzo dello sport con il pubblico”. A parlare è Anthony Fauci, direttore dell’istituto americano per le allergie e le malattie infettive, che non vuole alimentare facili ottimismi sul cosiddetto “ritorno alla normalità”. Intervistato da Yahoo Sports, l’epidemiologo, famoso anche per la sua passione per baseball e basket, ha detto che la prima lega americana che potrebbe tornare a giocare di fronte ai propri tifosi è quella del football, che riaprirà la nuova stagione a settembre. “Potremmo riavere le arene piene per quel periodo, a patto che i vaccini abbiano dato prova di efficacia e siano stati distribuiti in maniera capillare.

Da fine dicembre a fine marzo saranno vaccinate le persone più esposte. Tutti gli altri, per intendersi quelli che rappresentano la maggioranza di chi assiste a un evento sportivo dal vivo, inizieranno l’iter da aprile in poi: è probabile che si finisca a giugno, troppo tardi per aprire senza rischio le porte al pubblico per le finali Nba. Credo che un ritorno alla normalità sia verosimile a settembre”.