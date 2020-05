Tutti in coda per caffè e cornetto al distributore in Puglia, nel centro di Brindisi. Come riporta “Quotidianopuglia.it”, la gente in questa prima giornata di fine lockdown, è andata in bici, al parco, lungo le strade del centro fino a oggi deserte. Lo stesso accade a Lecce, dove in piazza Libertini si snoda lunga e quasi surreale la fila per le poste. Nel capoluogo salentino a essere presi di mira sono stati i grandi ipermercati alle porte del capoluogo: la Coop a Surbo e il Conad di Cavallino.