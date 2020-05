Ecco qui di seguito le parole di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, intervenuto a “24Mattino” su “Radio 24”: “L’app Immuni sarà disponibile tra 10-15 giorni, per i primi di giugno. L’app immuni rientra in una riorganizzazione della medicina territoriale e della medicina preventiva, è un tracing importantissimo e quando sarà attivo darà ulteriori informazioni su tracciamento e diffusione della malattia”, ha spiegato Sileri.

Della app per il contact tracing scelta dal governo italiano per tracciare i contagi da coronavirus in Italia ha parlato stamattina il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro nel corso dell’audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione della Camera in merito all’indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale. “In queste ore sta per arrivare al Garante la documentazione relativa alla valutazione di impatto sulla privacy che il Ministero della Salute ha fatto sulla app Immuni e su cui dovremo dare parere conclusivo. Allo stato – ha spiegato Soro – la norma che il governo ha inviato al Parlamento risponde alla richieste che avevamo fatto sulla scelta volontaria. Non è prevista, inoltre, la geolocalizzazione che è un altro elemento che avevamo sconsigliato anche perché è meno efficace. Una serie di interlocuzioni avvenute in queste settimane dovrebbero essere servite a rimuovere i dubbi e dovrebbero consentirci di poter consigliare agli italiani di scaricare l’app”.