Oggi la Lombardia registra 34 vittime, per un totale di 15.874. Ieri nella regione erano stati registrati 0 decessi per Coronavirus. Due giorni fa le nuove vittime registrate erano state 56. Il numero dei decessi di ieri è stato confermato dalla Regione. Rispetto a ieri, 24 maggio, i nuovi casi positivi sono invece 148 (ieri erano 285), per un totale di 87.258 casi registrati dall’inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi diminuiscono di 102 unità, per un totale di 2.5215 pazienti attualmente affetti da Covid-19.

Sono stati effettuati 675.882 tamponi. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è calato nelle ultime 24 ore di 1 unità. I ricoverati con sintomatologia sono attualmente 3.721, con una diminuzione di 296 pazienti rispetto a ieri. Il numero di persone guarite è aumentato di 513 unità, portando così il numero complessivo dei dimessi nella regione a 46.169 persone.