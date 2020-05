Il Governo ha aggiornato le Faq sulla fase 2. Tra i principali aggiornamenti quanto concerne la mobilità: negli ultimi giorni, infatti, in molti hanno provato a capire come fare per essere accompagnati a lavoro o in luoghi di assoluta necessità. Si pensi, per esempio, ai malati terminali costretti a dover fare la chemioterapia e impossibilitati a guidare: fino alla data del 9 maggio si era a rischio sanzione. Ma con l’ultimo aggiornamento delle Faq ci sono novità anche per chi deve praticare sport, per chi pratica surf o sport in mare e per gli agenti immobiliari che potranno far visitare gli immobili ai propri clienti.