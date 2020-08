«Sono contento che Auteri sia approdato in una piazza importante e in un club ambizioso come il Bari. Dia retta a me, però, faccia di testa sua. Non ascolti nessuno. E’ sempre stato uno sveglio e poi, quel che conta, ha vinto qualche campionato. In qualsiasi categoria, soprattutto in Serie C, non è mai facile arrivare prima degli altri». Queste le parole di Eugenio Fascetti, rilasciate ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” in merito all’arrivo di Auteri al Bari.