Incredibile quanto successo a Foggia, dove la squadra pugliese sta ricevendo delle offerte per essere venduta. Una di queste, secondo quanto riporta “TMW”, riguarda Francesco Di Silvio, facente parte di una cordata composta da imprenditori del Nord.

Il presidente Felleca ha avuto qualche contatto con Di Silvio, ma la sostenibilità del progetto è tutta da discutere. Infatti nei contatti era stata tirata in ballo la Banca Progetto, che in realtà non sa nulla di una possibile acquisizione del Foggia, ne ha intenzione di sovvenzionare eventuali acquisizioni del club rossonero.





Per cui sembra tramontata l’ipotesi Di Silvio per il Foggia.