L’Atalanta in campionato continua ad impressionare a suon di prestazioni e due dei protagonisti più importanti sono di certo il capitano Alejandro Gomez e Josip Ilicic. Due calciatori che, oltre ad essere compagni di squadra, condividono un passato a livello calcistico legato dalle maglie che hanno indossato. Infatti, il primo si è affermato con la maglia del Catania, mentre il secondo con la maglia del Palermo. I due non hanno di certo dimenticato da dove sono partiti per arrivare al livello di adesso, per questo hanno voluto condividere delle storie su Instagram che li ritraggono con le maglie rossazzurra da una parte e rosanero dall’altra quando militavano proprio nelle due formazioni siciliane.