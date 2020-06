Per caso hanno scoperto di essere positivi al Coronavirus, quando sono stati trasportati al pronto soccorso dopo un incidente stradale. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, questo è quanto è accaduto a una famiglia di tre persone che venerdì scorso è rimasta coinvolta in un sinistro in provincia di Arezzo. In base a quanto emerso, la famiglia proveniva dall’Est Europa ed erano diretti a Palermo in auto.