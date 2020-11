Intervenuto ai microfoni di “Ternanatime”, Cesar Falletti, calciatore in forza alla Ternana, si è espresso così:

«Per me non è stata una scelta di vita. Terni è casa mia. Ho scelto la Ternana per tornare ad essere quello che ero prima: importante e con la fiducia di tutti addosso. Insomma quello che mi è mancato negli ultimi anni, fatto salva l’esperienza di Palermo.





In Messico non è andata così. Non mi aspettavo un inizio così ma va bene. Stiamo andando bene. Io cerco di mettermi sempre a disposizione della squadra e del mister. Per noi sono tutte finali. Adesso verranno tutti a giocare la partita della vita.

Dobbiamo stare con la testa bassa e pedalare. Per noi è difficilissimo questo campionato. Abbiamo fatto una buona cosa ma in realtà non abbiamo fatto niente perché di strada ce n’è ancora tanta».