Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Ternana, Cesar Falletti si è espresso così in merito alla vittoria della sua squadra sul Bari:

«Avevamo preparato la partita, in settimana, per giocarla al massimo. Siamo scesi in campo concentrati e abbiamo giocato bene per novantaquattro minuti.





Penso che la Ternana ha dominato il match e faccio i complimenti a tutti i miei compagni di squadra per aver centrato la vittoria a Bari. Siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare cosi. Siamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla ed ora testa al Teramo. Non ho segnato ma sono davvero contento per aver mandato in rete Partipilo e Furlan, felice per la squadra e per la grande prestazione fatta oggi al ‘San Nicola’.

Mi è piaciuto molto lo spirito e l’atteggiamento messo in campo. Sapevamo della forza del Bari e noi siamo stati bravi ad aver approfittato degli spazi concessi dai biancorossi».