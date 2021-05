L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giacomo Filippi e Roberto Floriano al termine della sfida contro l’Avellino:

«Abbiamo superato un altro esame, ora testa al ritorno che sarà altrettanto duro», ha detto il tecnico rosanero. «Sapevamo di affrontare una squadra fortissima e noi siamo stati all’altezza. Nel primo tempo ci siamo un po’ adeguati al loro gioco, ma nella ripresa in porta abbiamo tirato solo noi. Siamo stati molto bravi nell’interpretazione del match. Ai ragazzi posso fare solo i complimenti. Questa è una squadra che cresce e matura partita dopo partita, che sa leggere meglio le situazioni di gioco e può guardare avanti con fiducia. La vittoria con l’Avellino non è frutto del caso o della fortuna».





«So di essere importante per la squadra – ha ammesso l’attaccante – perché me lo fa capire l’allenatore e me lo fanno capire i miei compagni. Abbiamo vinto un match importante, ma sappiamo bene che ci sono altri 90 minuti da giocare. Ora dobbiamo pensare a recuperare ogni stilla di energia. Loro saranno ancora più arrabbiati. Servirà molta lucidità. Perdere la testa ci arrecherebbe solo danni. Ad Avellino andremo a giocarcela a viso aperto. Rivalsa? No, la rivalsa è nei nostri stessi confronti, perché siamo consapevoli di non aver fatto un campionato all’altezza delle aspettative».