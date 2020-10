Il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato del problema-Covid-19 in casa rossoblù ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”.

«Sembriamo una squadra di calcio a 5, abbiamo 17 giocatori inutilizzabili» – ha detto il dirigente -.





«Partita contro il Verona? Io a Napoli sono andato a giocare. A buon intenditore, poche parole… La regola Fifa e Uefa non dice che gli altri non si devono allenare, ma la Asl ci ha bloccato e non ci fa lavorare nella settimana. C’è da prendere una decisione: noi per non andare a giocare a Torino, abbiamo dovuto aspettare giovedì. Il Napoli, invece, ha atteso mezz’ora: non ce l’ho con il Napoli, sia chiaro. Hanno subito una decisione, ma il calcio deve essere uguale per tutti» – ha concluso -.