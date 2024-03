Faccio gli Europei e poi me ne vado: il CT è già pronto a salutare | Offerta irrinunciabile sul tavolo

Brutta notizia per la nazionale, che dopo la rassegna continentale perderà il proprio allenatore, il quale è ormai ad un passo dalla nuova avventura.

Manca sempre meno alla fine della stagione e di conseguenza all’inizio degli Europei di calcio che si giocheranno in Germania. Le selezioni sono molto cariche in vista dell’appuntamento, e sperano di poter fare bene. Il sogno di tutti è quello di rubare lo scettro di campione all’Italia, ma solo una riuscirà in questa impresa.

I commissari tecnici dunque si stanno adoperando al meglio per sciogliere gli ultimi dubbi su chi convocare prima dell’inizio della manifestazione. In realtà i giochi, per la maggior parte, sono fatti e gli allenatori hanno già deciso a chi affidarsi per provare a vincere il trofeo, ma in questi ultimi mesi potranno sempre esserci sorprese.

Ma la meraviglia, questa volta in senso più negativo, per quanto riguarda una nazionale è arrivata nelle scorse ore, quando alcuni rumors clamorosi hanno riportato delle voci sul futuro di un ct, che a quanto pare è pronto a salutare la selezione. Il mister infatti è deciso ad accettare una grande offerta proveniente da una big assoluta, e dopo gli Europei si appresta a lanciarsi in una nuova avventura.

Una grande d’Europa sul tecnico

Come ben noto in estate il Manchester United cambierà quasi sicuramente allenatore. L’era di Erik ten Hag ad Old Trafford infatti è arrivata ormai agli sgoccioli, visto che dal suo approdo il tecnico olandese non è mai riuscito a riportare il club ai livelli di un tempo, rendendosi protagonista solamente di spese folli sul mercato.

Per questa ragione dunque la società dei Red Devils sta iniziando a valutare i nomi dei possibili sostituti, e uno di quelli che nelle ultime ore ha preso maggiormente quota è Gareth Southgate, attuale commissario tecnico della nazionale inglese, il quale ha il contratto in scadenza nel dicembre prossimo e non ha ancora firmato nonostante la proposta di rinnovo della Federazione: è forse proprio la prospettiva di guidare lo United che lo sta frenando?

Southgate pronto ad una nuova esperienza

Il 53enne nato a Watford guida l’Inghilterra dal 2016, e in precedenza si era seduto anche sulla panchina dell’Under 21 per tre anni.

A livello di club infatti la sua unica avventura è stata quella al Middlesbrough. Adesso dunque è arrivato il momento di tornare in pista e di lasciare la nazionale, e l’occasione United è davvero molto ghiotta.