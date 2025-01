Facciamo subito, tutto a fine gennaio: CLAMOROSO VLAHOVIC | Telefonata notturna con l’agente

Bomba di mercato sul centravanti serbo, che si appresta a lasciare Torino e cambiare casacca proprio alla fine del mercato di gennaio.

Dusan Vlahovic continua a rimanere sempre più un caso in casa bianconera. Sebbene sia il calciatore della Juve con più gol in stagione, il classe 2000 viene criticato spesso e volentieri da tifosi e addetti ai lavori. Troppi secondo questi i gol sbagliati dal serbo, e altrettante le prestazioni incolore offerte al servizio della squadra.

Di sicuro però oltre all’ambiente anche mister Thiago Motta non è molto soddisfatto del suo rendimento. Basti pensare che nelle ultime due uscite della Vecchia Signora l’attaccante è finito in panchina. E se con il Milan si vociferava di una scelta presa per questioni legate al suo stato fisico, contro il Brugge la scelta del tecnico è dovuta solamente a ragioni tecnico-tattiche.

Per questa ragione dunque la possibilità di un addio dell’ex Fiorentina rimane parecchio alta. A conferma di ciò sono arrivate nelle scorse ore delle incredibili rivelazioni che vedono una partenza del bomber da Torino proprio alla fine di gennaio.

Troppe difficoltà per Vlahovic

Oltre ai tanti problemi avuti fin qui, ora per Dusan la questione si fa ancora più intricata. L’arrivo di Kolo Muani a Torino infatti rischierebbe di ridurre lo spazio per il centravanti serbo. Il francese potrebbe prendersi il posto da titolare, visto che per caratteristiche sembra essere un giocatore apprezzato da Thiago Motta, relegando così in panchina proprio Vlahovic.

E’ per questa ragione dunque che, stando a quanto riportato da La Stampa, l’agente del calciatore sta avendo continui contatti telefonici con altre società per ragionare su un possibile addio alla Juve già in questa sessione di mercato invernale. Ma dove potrebbe giocare il 24enne?

Le soluzioni per il futuro del serbo

Di sicuro Vlahovic non avrebbe problemi a trovare una nuova squadra. Nello specifico ad oggi le compagini che potrebbero essere maggiormente interessate a lui sono il Chelsea, il Tottenham e l’Arsenal, senza dimenticarsi però proprio del PSG.

Alcune difficoltà invece sorgerebbero su dialoghi di questi club con la società torinese. I bianconeri vorrebbero monetizzare il più possibile dalla sua cessione, ed è ovvio che ragionare su certe cifre a gennaio è sempre molto complicato. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e se il serbo cambierà squadra nei prossimi giorni.