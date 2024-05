FA Cup: City sconfitto 2-1 in finale, trionfa il Manchester United

Il Manchester United ha conquistato l’FA Cup per la tredicesima volta, segnando un ritorno trionfale al successo in questo storico torneo. La finale contro i rivali cittadini del Manchester City è stata decisamente emozionante e carica di tensione. Il match si è concluso con il punteggio di 2-1 a favore dei Red Devils, un risultato che ha permesso loro di rivendicare la supremazia locale e di portare a casa il prestigioso trofeo dopo un’attesa di otto anni.

Alejandro Garnacho ha aperto le marcature al 30′ minuto, sfruttando un errore congiunto di Josko Gvardiol e del portiere Stefan Ortega del City. Questo gol ha dato il via a una performance solida da parte dello United, che ha poi raddoppiato con un altro gol di Hannibal Mejbri al 39’. Il City, guidato da Pep Guardiola, ha tentato di reagire e ha trovato il gol della speranza all’87’ tramite Jeremy Doku, ma il loro tentativo di pareggio è arrivato troppo tardi per cambiare l’esito della partita.

Questa vittoria non solo conferma il ritorno in forma dello United in ambito nazionale, ma aggiunge anche un altro importante capitolo alla loro ricca storia in FA Cup, rafforzando il legame tra il club e la competizione, una delle più antiche e stimate nel calcio mondiale.