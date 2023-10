Mirko Vucinic, ex giocatore di Lecce, Roma e Juventus, non avrebbe dichiarato al fisco italiano una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Proprio per questo motivo il Tribunale di Lecce ha condannato l’ex attaccante.

Vucinic dovrà quindi scontare una pena di due anni di reclusione. Intanto, la condanna ha riconosciuto anche il risarcimento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, costituita come parte civile.