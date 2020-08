Come riporta il sito del noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’ex portiere rosanero Emiliano Viviano è in Turchia, pronto per una nuova esperienza con la maglia del club neopromosso in Super Lig il Fatih Karagumzuk.

Viviano, svincolato, dopo le consuete visite mediche, firmerà un contratto annuale con opzione.