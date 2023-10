Anche Emiliano Viviano commenta il caso scommesse di questi giorni. L’ex portiere del Palermo ha parlato a Tvplay.it in merito ad una vicenda del passato:

«In passato fui accusato dello stesso fenomeno, ero al mare e vedo la mia foto con la notizia. Leggo l’articolo e praticamente scopro che in un’intercettazione uno diceva all’altro “Andate a Brescia e parlate con Viviano perché domenica c’è Brescia-Bologna e lui ha giocato nel Brescia”. Per fortuna ero via con la Nazionale ad una settimana prima della gara, altrimenti mi dovevo difendere da una cosa di cui non sapevo nemmeno chi fossero i coinvolti. Per capire bastava vedere chi rientrava in campo, caso contrario non avrebbero avuto la coscienza a posto…».