Durante la conferenza stampa della vigilia di Inghilterra-Italia, il CT Luciano Spalletti ha parlato anche del caso scommesse:

«Dispiace per Zaniolo e Tonali, avere le autorità dentro lo spogliatoio è stato un trauma anche per noi. I due ragazzi sono giocatori forti ma abbiamo l’obbligo di andare avanti e tenerli in considerazione se risolvono la situazione. Erano distrutti: quando poi un gruppo sta insieme e vive le partite come una Nazionale si creano sempre relazioni importanti. Questo è un vizio che può succedere tra i giovani, noi gli abbiamo detto molte cose e continueremo a seguirli».