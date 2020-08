La Turris pensa al futuro, dopo l’iscrizione al prossimo campionato di C, infatti, il club campano si muove sul mercato. Per il reparto difensivo la dirigenza del club sta pensando, secondo “Tuttoturris.com”, all’ex rosa Roberto Vitiello, profilo di sicura esperienza ed affidabilità per guidare il reparto arretrato. L’ex rosa si è appena svincolatosi dalla Juve Stabia dopo la retrocessione in C. Il secondo è quello di Pasquale Rainone, ex capitano della Casertana anche lui con un contratto terminato lo scorso 30 giugno.