Ex rosa, Vazquez segna ed esulta in Parma-Cremonese: “Mi dispiace se vi ho offeso” (FOTO)

Partita speciale per Franco Vazquez questo pomeriggio. L’ex calciatore rosanero, con la sua Cremonese, ha affrontato un’altra sua ex importante squadra: il Parma. Il “mudo” ha sbloccato la gara, con il gol realizzato al 25′ del primo tempo, esultando alla rete. Gesto che non è piaciuto particolarmente ai tifosi ducali presenti. Vazquez è poi tornato sui suoi passi, e sui propri canali social, si è espresso scusandosi con i tifosi presenti.

“Il mio festeggio dopo aver segnato il gol è stato un momento di rabbia dopo sentire gli urli prima dal calcio d’angolo. Questa era una partita speciale per me e mi dispiace tanto se vi ho offeso ma dovresti sapere che noi siamo persone prima di calciatore. Credo non meritavo quei urli dopo aver dato il meglio di me per due anni… le statistiche sono chiare. Godetevi la Serie A che ve la meritate e vi auguro il meglio nel futuro”.