«Mi è piaciuto molto giocare in Italia, ora però ho ben chiaro cosa voglio fare, ed è continuare a giocare a livelli top in Europa. Con la Lazio non c’è nulla, la pandemia ha fermato tutto, mercato compreso. Tutto è rimasto al “si vedrà”…». Queste le parole dell’ex trequartista del Palermo, Franco Vazquez, rilasciate ai microfoni di “Radio Mitre” in merito al suo futuro.