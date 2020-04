Nei giorni scorsi, attraverso le pagine di TuttoMercatoWeb.com, Franco Vazquez, l’ex trequartista italo-argentino del Palermo, ora al Siviglia, aveva aperto le porte ad un ritorno in Serie A, magari nella Lazio dell’amico Joaquin Correa. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, però, i biancocelesti non sono l’unico club della massima serie italiana a seguire il Mudo. Sul giocatore, infatti, ci sarebbero in vista della prossima stagione anche le mire di Fiorentina e Sampdoria.