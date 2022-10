Josip Ilicic torna alla base. L’ex rosanero ha scelto il suo futuro, ovvero il ritorno al Maribor.

Ecco la nota del club sloveno:

“Una storia che non poteva finire in altro modo. L’estate del 2010 è stata breve ma dolce insieme. Dopo l’addio, il collegamento è rimasto ininterrotto anche a distanza. Con un lancio spettacolare tra l’élite del calcio dopo alcune settimane in viola per il trasferimento in Italia, 12 anni ai massimi livelli in Serie A, e ora torna dove tutto ha avuto inizio. Josip Iličić è tornato a casa! “Un grande evento per tutti, è una questione che senza dubbio esce dagli schemi e significa molto. Non solo per Maribor, ma per il calcio sloveno in generale. È un legame speciale tra Josip e Maribor, che ha portato anche all’esito positivo di una sfida impegnativa. Un’idea che a qualcuno poteva sembrare irrealistica si è avverata. Per avere successo è stato necessario investire molto lavoro ed energia. Ma Josip è qui, ha scelto Maribor ed è anche per questo che Maribor è diverso dagli altri. Questa volta la presentazione del rinforzo è diversa, in quanto si annuncia l’arrivo di un giocatore su cui è inutile sprecare parole. Ha segnato la storia del Maribor e del calcio sloveno, ma ha ancora anni d’oro davanti a sé”, ha detto il direttore sportivo Marko Šuler a proposito della notizia più attesa e dell’evento di più alto profilo nella finestra di mercato .

Il contratto è concluso per 3 anni, fino all’estate del 2025. Per un nuovo inizio in viola, l’eterno favorito del pubblico di Maribor ha scelto la maglia con il n. 72. “Il contratto a lungo termine conferma la gravità della questione. Josip non ha giocato davvero per un po’, si è allenato secondo un programma indipendente, e quando l’accordo sarà confermato non si può ancora prevedere con certezza il debutto in campo. Naturalmente, ci vorrà del tempo per raggiungere il livello di preparazione appropriato. Arriva con grande motivazione e voglia, è in grado di adattarsi velocemente alle esigenze, perché sa misurare gli sforzi con la sua esperienza. Non avremo fretta, ma faremo il possibile per vederlo con la squadra in campo il prima possibile”.

Sulle prime parole di Josip Iličić al ritorno in casa viola nelle prossime ore. Un evento di questa portata è diverso e anche una presentazione a metà pomeriggio sarà adatta a questo. La conferenza stampa sarà rivolta anche ai fan, quindi l’invito è già valido: ci vediamo alle 17 nel centro commerciale Europark (nell’area centrale degli eventi di fronte a Hervis). Riportare indietro le sensazioni che abbiamo provato l’ultima volta il 26 agosto 2010 può iniziare…”.