Ex rosa, UFFICIALE: Crivello al Monterosi

L’ex calciatore del Palermo Crivello passa ufficialmente al Monterosi. Il difensore andrà così a rinforzare il reparto difensivo del club. Il terzino ha firmato in contratto che lo legherà al club fino a giugno.

Il vicepresidente del Monterosi, Salvatore Amato, commenta così l’ultimo acquisto in casa laziale: «Con Crivello riteniamo di aver messo a disposizione del nostro tecnico quella pedina mancante per completare il reparto arretrato che ora ha giocatori con tutte le caratteristiche possibili per poter variare anche a gara in corso. Mancano 15 partite alla fine della stagione regolare e Crivello ha il tempo per dare il suo apporto alla squadra, è allenato e già pronto per scendere in campo».