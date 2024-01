Ex rosa, UFFICIALE: Abel Hernández passa all’ Atlético Rosario Central (FOTO)

L’ex attaccante del Palermo Abel Hernandez passa al Club Atlético Rosario Central. A comunicarlo è lo stesso club mediante il seguente comunicato:

“Abel Hernández rinforza il Mascalzone!

Il 33enne attaccante uruguaiano entra in Central.

Nato a Pando, Cannellones, l’8 agosto 1990, la “Joya” vanta un lungo periplo per il calcio a diverse latitudini. Ha iniziato la sua carriera nella Central Español del suo paese, poi ha avuto la prima delle due tappe al Carbonero, per poi indossare la maglia del Palermo d’Italia. Ha anche giocato a Hull City in Inghilterra, CSKA Mosca russa, Al-Ahli Doha de Catar, International e Fluminense del Brasile, e Atletico San Luis del Messico.

Benvenuto al campione argentino, Joya!”