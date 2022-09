L’ex rosanero Luca Toni è stato intervistato da “Grandhotelcalciomercato.com” parlando del Palermo e del City Group.

Ecco un estratto:

«Gardini? Lo conosco bene, è una persona capace, seria e fidata, con esperienze in grandi piazze. Non è facile trovare persone così nel mondo del calcio. Avendo una proprietà forte alle spalle come il City Group e una persona di riferimento così seria, il Palermo è in buone mani».