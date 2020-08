Dopo l’annuncio della rescissione contrattuale col Teramo, l’ex allenatore rosanero Bruno Tedino è alla ricerca di una nuova panchina.

Diversi club si stanno muovendo per lui nelle ultimissime ore. Dopo aver registrato l’interesse della Virtus Entella, alla ricerca del sostituto di Roberto Boscaglia ( nuovo allenatore del palermo F.C.), adesso, come riporta “Tuttomercatoweb.com”, si registra anche l’interesse del Venezia per lui, dove in pole rimane Paolo Zanetti. Attesi sviluppi nei prossimi giorni per scoprire il futuro dell’ex tecnico rosanero.