Manuel Peretti, attualmente in forza alla Recanatese e con passato con la maglia del Palermo, non farà parte sul campo del finale di stagione della Recanatese.

Come riporta Youtvrs.it, il difensore, in seguito ad opportuni esami strumentali, ha riportato una frattura del piede che non gli permetterà di concludere la stagione con il club.