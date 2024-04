Catania, Pelligra: «Tutto è ancora possibile, torneremo in serie A»

Intervistato da “La Sicilia” il patron del Catania, Ross Pelligra ha rilasciato le seguenti parole:

«Serie A? Se non ci arriveremo entro due o tre anni, tenteremo per la stagione successiva. Il nostro scopo è quello, quando c’è una montagna da scalare non si può arrivare in cima dopo cinque minuti. Dobbiamo restare in piedi e completare il tragitto. Non mi fermerò, non innescherò mai la marcia indietro. Sento il grandissimo affetto della città, l’onestà della gente, l’ambizione dei tifosi. Ci stiamo facendo conoscere nel mondo per il lavoro, per i progressi che possiamo compiere. Mi rende orgoglioso il fatto che da qualsiasi parte del mondo mi chiedano come va a Catania. Sono convinto una volta di più che la scelta è stata quella giusta, ma c’è ancora tanto da fare».