Ex rosa, Somma: «Passare da Palermo al Catania in quel momento per me era la soluzione migliore»

L’ex rosanero Michele Somma ha rilasciato un’intervista a “SerieD24.com” parlando in merito al passaggio dal Palermo al Catania, ma non solo.

Ecco qualche estratto:

«Cosa ci faccio in D? È una domanda che ho già sentito e che mi fa piacere. Sono dei momenti, ma ho avuto la fortuna di fare questa categoria con due piazze che qua c’entrano poco, quindi sono scelte che sono contento di aver fatto. In una società così l’obiettivo è sempre quello di vincere e noi andiamo ogni domenica in campo per farlo. Questo club merita altre categorie, quindi cerchiamo di salire insieme».

Sul passaggio dal Palermo al Catania: «È nato tutto nell’arco di una giornata a fine mercato. Questo è il nostro lavoro e, per quanto possa essere una passione, siamo dei professionisti e dobbiamo mettere la parte razionale davanti a quella passionale. In quel momento per me era la soluzione migliore e quindi ho accettato. Abbiamo stravinto il campionato e con i compagni e le persone che erano lì abbiamo instaurato un bel rapporto. È stata un’annata speciale».