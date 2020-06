«L’esperienza al Palermo è stata uno spettacolo. Quando torno in Italia devo farci un salto sempre. Stimo tantissimo la città e la sua gente che mi ha sostenuto tanto mentre giocavo. Ho giocato con Amauri, Miccoli e Cavani: erano fortissimi. A Palermo è nato il mio secondo figlio e con quella maglia ho conquistato anche la convocazione nel Brasile. Per me è stato difficile partire: sapevo che non sarei più tornato a Palermo se fossi andato via. Ero sicuro di questo, per questa ragione mi sono messo a piangere. Ho lasciato persone molto importanti per me». Queste le parole dell’ex centrocampista del Palermo, Fabio Simplicio, rilasciate ai microfoni di “Goal.com” in merito alla avventura a Palermo.